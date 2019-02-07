Украинцы просят сократить рабочую неделю до 32 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинцы просят сократить рабочую неделю до 32 часов. Соответствующая петиция под номером 22/050264-эп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 5 февраля, передает УНН.
"Предлагаю внести изменения в законодательство о труде, а именно сократить рабочую неделю до 32 часов", - отметил автор петиции Богдан Жураев.
По его словам, в большинства категорий работников нет необходимости находиться на работе 40 часов в неделю - половина рабочего времени используется не эффективно.
Работникам, по мнению Жураева, будет достаточно 32 часов рабочего времени, а сокращение рабочей недели поможет выполнять задачи более эффективно.
Напомним, украинцы предлагают добавить "коэффициент плодовитости" в расчет пенсии.