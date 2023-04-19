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Украинцы за рубежом смогут получать пенсии по почте

Украинцы за рубежом смогут получать пенсии по почте

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, временно проживающим за рубежом, международными переводами через Укрпочту. Возобновить выплаты можно, отправив заявление, оформленное по требованиям Пенсионного фонда, пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Детали

Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за рубежом, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

Отныне выплаты можно будет получать в отделении почты за рубежом (при наличии технической возможности в АО «Укрпочта» осуществлять перевод средств в страну пребывания).

Указанная категория пенсионеров за рубежом сможет возобновить получение пенсии путем направления заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.

Дополнение

16 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите пенсионных прав в условиях военного положения. №2981-ІХ. Им регулируется назначение пенсии лицам, проживающим на ТОТ или территории боевых действий. Граждане на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий не могут нормально обратиться в органы Пенсионного фонда для оформления пенсии. Поэтому принятый закон предусматривает, что в течение действия военного положения и три месяца после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

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