Украинцы за рубежом смогут получать пенсии по почте

Детали

Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за рубежом, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

Отныне выплаты можно будет получать в отделении почты за рубежом (при наличии технической возможности в АО «Укрпочта» осуществлять перевод средств в страну пребывания).

Указанная категория пенсионеров за рубежом сможет возобновить получение пенсии путем направления заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.

Дополнение

16 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите пенсионных прав в условиях военного положения. №2981-ІХ. Им регулируется назначение пенсии лицам, проживающим на ТОТ или территории боевых действий. Граждане на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий не могут нормально обратиться в органы Пенсионного фонда для оформления пенсии. Поэтому принятый закон предусматривает, что в течение действия военного положения и три месяца после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

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