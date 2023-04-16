Президент подписал закон о защите пенсионных прав в условиях войны - Минреинтеграции

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите пенсионных прав в условиях военного положения. Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает УНН

Детали

Речь идет о Законе № 2981-ІХ. Им регулируется назначение пенсии лицам, проживающим на ВОТ или на территории боевых действий.

Так, граждане на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий не могут нормально обратиться в органы Пенсионного фонда для оформления пенсии. Поэтому, принятый закон предусматривает, что в течение действия военного положения и три месяца после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

То есть, согласно закону, пенсия будет назначаться:

- по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;
- в связи с инвалидностью – со дня установления инвалидности;
- в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца;
- за выслугу лет – со дня, следующего за днем увольнения с работы, которая дает право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Напомним

Владимир Зеленский ввел новые санкции против россиян и белорусов. 

Украинские Национальные Новости

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