Зеленський ввів нові санкції: у списку російські спортсмени Авербух та Акінфєєв, а ще - міністр спорту білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти фізичних та юридичних осіб російської федерації, пише УНН з посиланням на відповідні укази.
Деталі
Санкції запроваджуються проти понад ніж 80 російських спортсменів строком на 50 років.
У список потрапили: фігурист Ілля Авербух, футболіст Ігор Акінфєєв та інші.
Також під санкції підпадає міністр спорту та туризму білорусі сергій ковальчук.
Відповідні санкції передбачають:
- блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами;
- обмеження торговельних операцій (повне припинення);
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
– запобігання виведенню капіталів за межі України;
– зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
– заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
– заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
– заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
– позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
– заборона на набуття у власність земельних ділянок.
Доповнення
Раніше Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти колишнього президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та понад 230 росіян.