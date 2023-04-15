Зеленский ввел новые санкции: в списке российские спортсмены Авербух и Акинфеев, а еще - министр спорта беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2023 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер против физических и юридических лиц российской федерации, пишет УНН со ссылкой на соответствующие указы.
Детали
Санкции вводятся против более чем 80 российских спортсменов сроком на 50 лет.
В список попали: фигурист Илья Авербух, футболист Игорь Акинфеев и другие.
Также под санкции подпадает министр спорта и туризма беларуси сергей ковальчук.
Соответствующие санкции предусматривают:
- блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами;
- ограничение торговых операций (полное прекращение);
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
– предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
– приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
– запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
– запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины (полный запрет);
– запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
– лишение государственных наград Украины, других форм награждения;
– запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Дополнение
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против бывшего президента корпорации «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и более 230 россиян.