Зеленський ввів нові санкції: у списках Богуслаєв, десятки громадян рф та сотні компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів і дію санкції проти колишнього президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та понад 230 росіян, передає УНН.
Деталі
Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 квітня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Ним введено санкції проти декількох українців та понад 230 росіян.
Під санкціями опинилися також 154 компанії з рф иа одна з окупованого Мелітополя.
Окрім того, іншим указом Зеленський ввів в дію санкції проти 33 росіян та 225 російських компаній.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський увів в дію санкції проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи, зокрема проти президента Сирії Башара Хафеза аль-Асада та декількох інших сирійських урядовців.