Президент підписав закон щодо захисту пенсійних прав в умовах війни - Мінреінтеграції

Деталі

Йдеться про Закон № 2981-ІХ. Ним регулюється призначення пенсії особам, які проживають на ТОТ або на території бойових дій.

Так, громадяни на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій не можуть нормально звернутися до органів Пенсійного фонду для оформлення пенсії. Тому, ухвалений закон передбачає, що протягом дії воєнного стану і три місяці після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Тобто, згідно із законом, пенсія призначатиметься:

- за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

- у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності;

- у зв’язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;

- за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

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