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Президент підписав закон щодо захисту пенсійних прав в умовах війни - Мінреінтеграції

Президент підписав закон щодо захисту пенсійних прав в умовах війни - Мінреінтеграції

Київ • УНН

 • 1621160 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо захисту пенсійних прав в умовах воєнного стану. Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає УНН

Деталі

Йдеться про Закон № 2981-ІХ. Ним регулюється призначення пенсії особам, які проживають на ТОТ або на території бойових дій.

Так, громадяни на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій не можуть нормально звернутися до органів Пенсійного фонду для оформлення пенсії. Тому, ухвалений закон передбачає, що протягом дії воєнного стану і три місяці після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Тобто, згідно із законом, пенсія призначатиметься:

- за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
- у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності;
- у зв’язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;
- за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо

Володимир Зеленський ввів нові санкції проти росіян і білорусів. 

Українські Національні Новини

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