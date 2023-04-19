Українці за кордоном зможуть отримувати пенсії поштою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, міжнародними переказами через Укрпошту. Відновити виплати можна, надіславши заяву, оформлену за вимогами Пенсійного фонду, пише УНН з посиланням на Урядовий портал.
Деталі
Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.
Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ «Укрпошта» здійснювати переказ коштів у країну перебування).
Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.
Доповнення
16 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо захисту пенсійних прав в умовах воєнного стану. Ним регулюється призначення пенсії особам, які проживають на ТОТ або на території бойових дій. Так, громадяни на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій не можуть нормально звернутися до органів Пенсійного фонду для оформлення пенсії. Тому, ухвалений закон передбачає, що протягом дії воєнного стану і три місяці після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.
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