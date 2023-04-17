Накопичувальна пенсія: кому і як пропонують платити внески

ukru
Ексклюзив
15:02 • 38942 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 66713 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 99945 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 229297 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 169275 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 166422 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 257805 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454379 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345690 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357214 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 195031 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 167599 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 137849 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 129101 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 92034 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 229289 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 257795 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 496292 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 631551 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 656481 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 40708 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 48767 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 129101 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 167599 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 195031 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Накопичувальна пенсія: кому і як пропонують платити внески

Накопичувальна пенсія: кому і як пропонують платити внески

Київ • УНН

 • 1166026 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Поданий до Верховної Ради законопроект №9212 щодо накопичувальних пенсій передбачає обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працівників до досягнення ними 55 років, обов’язкові внески з боку роботодавців, з поступовим збільшенням до 2% від розміру заробітної плати та співфінансування держави, згідно з пояснювальною запискою, пише УНН.

Деталі

Законопроектом передбачається "встановити обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників".

Пропонується, аби роботодавці сплачували 1% у 2023, 1,5% у 2024, 2% у 2025 роках від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів Державного бюджету України.

Як вказано у законопроекті, накопичувальний внесок становить для платників 1% у 2023 році, 1,5% відсотка у 2024 році, 2% у 2025 та наступні роки до бази нарахування накопичувального внеску, яка визначена у документі.

При цьому, розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску, ідеться у закопроекті.

Вказано, що за бажанням працівника розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3% від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.

Такі ж умови державного співфінансування пропонуються також для участі у системі для ФОПів та самозайнятих осіб, яка є добровільною.

Законопроектом пропонується встановити, що кошти накопичувальної системи є власністю учасників системи у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців.

Облік учасників накопичувальної пенсійної системи у недержавних пенсійних фондах будуть здійснювати авторизовані адміністратори недержавних пенсійних фондів. Управління активами недержавний пенсійних фондів буде здійснюватися авторизованими компаніями з управління активами. Зберігання пенсійних накопичень буде здійснюватися авторизованими 4 банками-зберігачами, допущеними до діяльності в другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації, пропонують ініціатори законопроекту.

Авторизацію компаній з управління активами, зберігачів, недержавних пенсійних фондів, адміністраторів здійснюватиме державний регулятор – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Пенсійні накопичення учасників пенсійних фондів планують зберігати від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їх "інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти".

Законопроект передбачає створення системи гарантування пенсійних накопичень у обов’язковій системі пенсійного забезпечення. Це спрямовано на те, аби її учасники були впевнені у збереженні власних накопичень.

Додатковою системою гарантій збереження пенсійних накопичень у системі накопичувального пенсійного забезпечення, як зазначається, мають стати "жорсткі вимоги щодо допуску до роботи в системі та контролю за діяльністю суб’єктів, які обслуговують кошти учасників цієї системи, з боку державних регуляторів".

Проектом закону запропонована комбінована модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків в уповноваженому пенсійному фонді, створеному державою, на період до 31.12.2025 року.

Автори зазначають, що пропонують децентралізовану модель функціонування накопичувальної пенсійної системи після проходження періоду її становлення (перехідного періоду) - з 01.01.2026 року з можливістю для учасників системи самостійно обирати недержавний пенсійний фонд, у якому вони будуть формувати свої пенсійні накопичення.

Разом з тим, ідеться і про існування серед недержавних пенсійних фондів уповноваженого фонду, створеного та контрольованого державою. Це має дозволити учасникам, які не визначились з вибором недержавного пенсійного фонду, залишатися учасником уповноваженого пенсійного фонду.

Доповнення

Уряд визначив впровадження обов’язкового пенсійного накопичення одним з пріоритетів у 2023 році, адже вже багато років країна має проблему з наповненням Пенсійного фонду, вказував Прем'єр Денис Шмигаль.

Про запровадження накопичувальних пенсій говорять уже кілька років. У 2020 році Мінсоцполітики пропонувало збалансувати солідарну пенсійну систему накопичувальним рівнем, щоб не лише роботодавці, а й громадяни щомісяця робили внески для своєї пенсії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52