Накопичувальна пенсія: кому і як пропонують платити внески

Деталі

Законопроектом передбачається "встановити обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників".

Пропонується, аби роботодавці сплачували 1% у 2023, 1,5% у 2024, 2% у 2025 роках від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів Державного бюджету України.

Як вказано у законопроекті, накопичувальний внесок становить для платників 1% у 2023 році, 1,5% відсотка у 2024 році, 2% у 2025 та наступні роки до бази нарахування накопичувального внеску, яка визначена у документі.

При цьому, розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску, ідеться у закопроекті.

Вказано, що за бажанням працівника розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3% від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.

Такі ж умови державного співфінансування пропонуються також для участі у системі для ФОПів та самозайнятих осіб, яка є добровільною.

Законопроектом пропонується встановити, що кошти накопичувальної системи є власністю учасників системи у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців.

Облік учасників накопичувальної пенсійної системи у недержавних пенсійних фондах будуть здійснювати авторизовані адміністратори недержавних пенсійних фондів. Управління активами недержавний пенсійних фондів буде здійснюватися авторизованими компаніями з управління активами. Зберігання пенсійних накопичень буде здійснюватися авторизованими 4 банками-зберігачами, допущеними до діяльності в другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації, пропонують ініціатори законопроекту.

Авторизацію компаній з управління активами, зберігачів, недержавних пенсійних фондів, адміністраторів здійснюватиме державний регулятор – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Пенсійні накопичення учасників пенсійних фондів планують зберігати від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їх "інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти".

Законопроект передбачає створення системи гарантування пенсійних накопичень у обов’язковій системі пенсійного забезпечення. Це спрямовано на те, аби її учасники були впевнені у збереженні власних накопичень.

Додатковою системою гарантій збереження пенсійних накопичень у системі накопичувального пенсійного забезпечення, як зазначається, мають стати "жорсткі вимоги щодо допуску до роботи в системі та контролю за діяльністю суб’єктів, які обслуговують кошти учасників цієї системи, з боку державних регуляторів".

Проектом закону запропонована комбінована модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків в уповноваженому пенсійному фонді, створеному державою, на період до 31.12.2025 року.

Автори зазначають, що пропонують децентралізовану модель функціонування накопичувальної пенсійної системи після проходження періоду її становлення (перехідного періоду) - з 01.01.2026 року з можливістю для учасників системи самостійно обирати недержавний пенсійний фонд, у якому вони будуть формувати свої пенсійні накопичення.

Разом з тим, ідеться і про існування серед недержавних пенсійних фондів уповноваженого фонду, створеного та контрольованого державою. Це має дозволити учасникам, які не визначились з вибором недержавного пенсійного фонду, залишатися учасником уповноваженого пенсійного фонду.

Доповнення

Уряд визначив впровадження обов’язкового пенсійного накопичення одним з пріоритетів у 2023 році, адже вже багато років країна має проблему з наповненням Пенсійного фонду, вказував Прем'єр Денис Шмигаль.

Про запровадження накопичувальних пенсій говорять уже кілька років. У 2020 році Мінсоцполітики пропонувало збалансувати солідарну пенсійну систему накопичувальним рівнем, щоб не лише роботодавці, а й громадяни щомісяця робили внески для своєї пенсії.