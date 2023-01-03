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Обов’язкове пенсійне накопичення один з пріоритетів у 2023 році – Шмигаль

Київ • УНН

 • 829150 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Уряд визначив впровадження обов’язкового пенсійного накопичення одним з пріоритетів у 2023 році, адже вже багато років країна має проблему з наповненням Пенсійного фонду. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Обов’язкове пенсійне накопичення один з пріоритетів у 2023 році – Шмигаль

Шмигаль повідомив, що впровадження обов’язкового пенсійного накопичення і паралельно з цим реформа Фондового ринку та ринку капіталів є одними з пріоритетів та основних напрямків у 2023 році.

Цитата

«Україна вже багато років має проблему з наповненням Пенсійного фонду. Працездатного населення стає менше, кількість пенсіонерів збільшується. Війна зробила ситуацію критичною. Реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки. Кошти йтимуть туди з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах та добровільні внески громадян», - розповів Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль анонсував індексацію пенсій у 2023 році

За його словами, таким чином в Україні реалізують на практиці право кожного українця на достойну пенсію.

«Водночас стратегічним пріоритетом залишається і продовження підтримки всіх українців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Адресність буде ключовим підходом до соціальної допомоги. Всі соціальні виплати та пенсії ми забезпечимо повною мірою», - сказав Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль озвучив 10 урядових пріоритетів за якими країна буде рухатися у 2023 році.

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