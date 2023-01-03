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Шмигаль озвучив 10 урядових пріоритетів за якими країна буде рухатися у 2023 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив 10 урядових пріоритетів та основних напрямків, за якими будемо рухатися вперед у 2023 році. Зокрема, серед них інтеграція України в ЄС та НАТО, забезпечення армії, оборона та безпека. Про це він розповів під час засідання уряду, передає УНН.

Шмигаль озвучив 10 урядових пріоритетів за якими країна буде рухатися у 2023 році

Цитата

«Ми заходимо в цей рік із чітким розумінням як протидіяти ворогу, як забезпечити фронт та утримати тил. Ми маємо залишатися єдиними та продовжувати діяти як єдине ціле. Тому сьогодні озвучу 10 урядових пріоритетів та основних напрямків, за якими будемо рухатися вперед у 2023 році, ключові з них були названі Президентом України Володимиром Зеленським у щорічному посланні», - розповів Шмигаль.

Деталі

За його словами, перший пріоритет — забезпечення армії, оборона та безпека.

«Цьогоріч половину бюджету ми направимо на забезпечення всім необхідним наших Збройних сил. Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що будуть встановлювати додаткові засоби перевірки в громадських місцях: рамки та сканери. В умовах боротьби зі справжнім терористом — це так само невід’ємний захід.

Врегулюють обіг зброї в Україні. Реалізуємо право людей на самозахист і водночас сформують необхідні запобіжники.

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Другий пріоритет за його словами – це інтеграція України в ЄС та НАТО.

«Ми отримали статус держави-кандидата на членство в ЄС, п’ять «безвізів» із Євросоюзом, виконали майже 70% Угоди про асоціацію», - зазначив Шмигаль.

Також серед пріоритетів за його словами:

· енергетичний фронт

· відновлення України

· макрофінансова стабільність і програми підтримки бізнесу

· ветеранська політика

· освіта

· продовження реформи децентралізації

· впровадження обов’язкового пенсійного накопичення і паралельно з цим реформа Фондового ринку та ринку капіталів

· реформа управління держвласністю та реформа державного управління

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