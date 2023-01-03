Шмигаль озвучив 10 урядових пріоритетів за якими країна буде рухатися у 2023 році

КИЇВ. 3 січня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив 10 урядових пріоритетів та основних напрямків, за якими будемо рухатися вперед у 2023 році. Зокрема, серед них інтеграція України в ЄС та НАТО, забезпечення армії, оборона та безпека. Про це він розповів під час засідання уряду, передає УНН.