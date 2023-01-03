Шмыгаль озвучил 10 правительственных приоритетов по которым страна будет двигаться в 2023 году
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил 10 правительственных приоритетов и основных направлений, по которым будем двигаться вперед в 2023 году. В частности, среди них интеграция Украины в ЕС и НАТО, обеспечение армии, оборона и безопасность. Об этом он рассказал во время заседания правительства, передает УНН.
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«Мы заходим в этот год с четким пониманием как противодействовать врагу, как обеспечить фронт и удержать тыл. Мы должны оставаться едиными и продолжать действовать как единое целое. Поэтому сегодня озвучу 10 правительственных приоритетов и основных направлений, по которым будем двигаться вперед в 2023 году, ключевые из них были названы Президентом Украины Владимиром Зеленским в ежегодном послании», - рассказал Шмыгаль.
Детали
По его словам, первый приоритет — обеспечение армии, оборона и безопасность.
«В этом году половину бюджета мы направим на обеспечение всем необходимым наших Вооруженных сил. Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность», - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что будут устанавливаться дополнительные средства проверки в общественных местах: рамки и сканеры. В условиях борьбы с настоящим террористом — это так же неотъемлемая мера.
Урегулируют оборот оружия в Украине. Реализуем право людей на самозащиту и одновременно сформируют необходимые предохранители.
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Второй приоритет по его словам – это интеграция Украины в ЕС и НАТО.
«Мы получили статус государства-кандидата на членство в ЕС, пять «безвизов» с Евросоюзом, выполнили почти 70% Соглашения об ассоциации», - отметил Шмыгаль.
Также среди приоритетов по его словам:
· энергетический фронт
· восстановление Украины
· макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса
· ветеранская политика
· образование
· продолжение реформы децентрализации
· внедрение обязательного пенсионного накопления и параллельно с этим реформа Фондового рынка и рынка капиталов
· реформа управления госсобственностью и реформа государственного управления