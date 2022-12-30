Шмигаль анонсував індексацію пенсій у 2023 році

Цитата

«Майже 11 млн пенсіонерів весь цей час вчасно отримують свої виплати. Більше того, цьогоріч ми проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%. Проведемо індексацію пенсій і в 2023-му», - сказав він.

Детаді

Він також додав, що вже в перші тижні після повномасштабного вторгнення Уряд виплатив більш як 30 млрд гривень у межах проекту єПідтримка. Тоді сотні тисяч громадян, які втратили роботу, отримали по 6,5 тисячі гривень.

Також Уряд виплатив 53 млрд грн допомоги внутрішньо переміщеним особам - близько 2 млн людей отримує по 2-3 тисячі виплат щомісяця.

«Крім того, ми домовилися, аби аналогічні програми запустили й наші партнери з міжнародних організацій, насамперед з ООН та Червоного Хреста», - зазначає прем’єр.

Доповнення

Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за грудень завершено - на ці цілі спрямували 51,4 млрд грн, що на 500 млн грн або майже 1% більше, ніж минулого місяця.