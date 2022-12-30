Шмыгаль анонсировал индексацию пенсий в 2023 году

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«Почти 11 млн пенсионеров все это время вовремя получают свои выплаты. Более того, в этом году мы проиндексировали пенсии, увеличив их на 16%. Проведем индексацию пенсий и в 2023-м», – сказал он.

Детали

Он также добавил, что уже в первые недели после полномасштабного вторжения Правительство выплатило более 30 млрд гривен в рамках проекта еПоддержка. Тогда сотни тысяч граждан, потерявших работу, получили по 6,5 тысяч гривен.

Также Правительство выплатило 53 млрд грн помощи внутренне перемещенным лицам – около 2 млн человек получает по 2-3 тысячи выплат ежемесячно.

«Кроме того, мы договорились, чтобы аналогичные программы запустили и наши партнеры по международным организациям, прежде всего из ООН и Красного Креста», - отмечает премьер.

Дополнение

Пенсионный фонд Украины отчитался, что финансирование пенсий за декабрь завершено – на эти цели направили 51,4 млрд грн, что на 500 млн грн или почти 1% больше, чем в прошлом месяце.