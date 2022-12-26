Пенсії за грудень профінансували: за місяць видатки зросли на пів мільярда

Цитата

"Фінансування пенсій за грудень завершено. На пенсійні виплати спрямовано 51,4 млрд грн, в тому числі 9,6 млрд грн – через АТ “Укрпошта”, 41,8 млрд грн – через уповноважені банки", - повідомили в ПФУ.

Деталі

Уповноваженими банками, як вказано, зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ “Укрпошта”, станом на 22 грудня доставлено 79,4% профінансованих сум.

Доповнення

Уряд збільшив видатки Пенсійного фонду на 12,6 млрд гривень.