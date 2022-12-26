Пенсії за грудень профінансували: за місяць видатки зросли на пів мільярда
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за грудень завершено - на ці цілі спрямували 51,4 млрд грн, що на 500 млн грн або майже 1% більше, ніж минулого місяця, пише УНН.
Цитата
"Фінансування пенсій за грудень завершено. На пенсійні виплати спрямовано 51,4 млрд грн, в тому числі 9,6 млрд грн – через АТ “Укрпошта”, 41,8 млрд грн – через уповноважені банки", - повідомили в ПФУ.
Деталі
Уповноваженими банками, як вказано, зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ “Укрпошта”, станом на 22 грудня доставлено 79,4% профінансованих сум.
Доповнення
Уряд збільшив видатки Пенсійного фонду на 12,6 млрд гривень.