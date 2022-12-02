Уряд збільшив видатки Пенсійного фонду на на 12,6 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Кабінет міністрів збільшив видатки Пенсійного фонду на 12,6 мільярдів гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
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"Сьогодні маємо рішення, які дозволять Пенсійному фонду повною мірою виконувати покладені на нього нові повноваження та функції. Ми збільшуємо дохідну та видаткову частину бюджету Пенсійного фонду на 12,6 млрд грн. Всі, кому субсидії призначені, обов’язково їх отримають в повному обсязі", – сказав прем'єр.
Деталі
Шмигаль розповів, що за субсидіями українці з 1 грудня можуть звернутися в один із трьох зручних способів:
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- до ЦНАПу або уповноваженого представника місцевої влади;
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- в електронній формі через портал Дія;
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- до сервісного центру ПФУ або через вебпортал чи мобільний застосунок Фонду.
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Доповнення
Раніше Шмигаль повідомляв, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні зростати не будуть, а субсидії будуть виплачуватися в повному обсязі. Передбачено на це 37 млрд гривень.