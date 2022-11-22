Уряд не підніматиме тарифи до кінця опалювального сезону – Шмигаль

Деталі

Він додав, що також Кабмін запровадив ряд додаткових програм, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, 2 мільйони 200 тисяч людей отримують таку допомогу зараз.

У листопаді їм буде виплачено 5,6 млрд грн. Загалом від початку повномасштабного вторгнення профінансовано 47,2 млрд грн відповідних виплат.

Доповнення

У жовтні Кабінет міністрів сьогодні переніс дати врегулювання заборгованості з різниці в тарифах для тепловиків та надавачів послуг водопостачання та водовідведення.