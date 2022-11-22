Правительство не будет поднимать тарифы до конца отопительного сезона – Шмыгаль

Детали

Он добавил, что также Кабмин ввел ряд дополнительных программ, в частности, для внутренне перемещенных лиц. В частности, 2 миллиона 200 тысяч человек получают такую помощь сейчас.

В ноябре им будет выплачено 5,6 млрд грн. Всего с начала полномасштабного вторжения профинансировано 47,2 млрд грн соответствующих выплат.

Дополнение

В октябре Кабинет министров сегодня перенес дать урегулирование задолженности по разнице в тарифах для тепловиков и услуг водоснабжения и водоотведения.