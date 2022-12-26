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Пенсии за декабрь профинансировали: за месяц расходы выросли на полмиллиарда

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Пенсионный фонд Украины отчитался, что финансирование пенсий за декабрь завершено – на эти цели направили 51,4 млрд грн, что на 500 млн грн или почти 1% больше, чем в прошлом месяце, пишет УНН.

Цитата

"Финансирование пенсий за декабрь завершено. На пенсионные выплаты направлено 51,4 млрд грн, в том числе 9,6 млрд грн - через АО “Укрпочта”, 41,8 млрд грн - через уполномоченные банки", - сообщили в ПФУ.

Детали

Уполномоченными банками, как указано, зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. По сообщению АО “Укрпочта”, по состоянию на 22 декабря доставлено 79,4% профинансированных сумм.

Дополнение

Правительство увеличило расходы Пенсионного фонда на 12,6 млрд гривен.

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