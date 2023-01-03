Обязательное пенсионное накопление один из приоритетов в 2023 году - Шмыгаль

Шмыгаль сообщил, что внедрение обязательного пенсионного накопления и параллельно с этим реформа Фондового рынка и рынка капиталов являются одними из приоритетов и основных направлений в 2023 году.

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«Украина уже много лет имеет проблему с наполнением Пенсионного фонда. Трудоспособного населения становится меньше, количество пенсионеров увеличивается. Война сделала ситуацию критической. Реформа заключается в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета. Средства будут идти туда из трех источников: взнос работодателей, взнос государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан», - рассказал Шмыгаль.

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По его словам, таким образом в Украине реализуют на практике право каждого украинца на достойную пенсию.

«В то же время стратегическим приоритетом остается и продолжение поддержки всех украинцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Адресность будет ключевым подходом к социальной помощи. Все социальные выплаты и пенсии мы обеспечим в полной мере», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль озвучил 10 правительственных приоритетов по которым страна будет двигаться в 2023 году.