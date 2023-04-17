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Накопительная пенсия: кому и как предлагают платить взносы

Накопительная пенсия: кому и как предлагают платить взносы

Киев • УНН

 • 1166015 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Поданный в Верховную Раду законопроект №9212 относительно накопительных пенсий предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работников до достижения ими 55 лет, обязательные взносы со стороны работодателей, с постепенным увеличением до 2% от размера заработной платы и софинансирование государства, согласно пояснительной записке, пишет УНН.

Детали

Законопроектом предусматривается "установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников".

Предлагается, чтобы работодатели платили 1% в 2023, 1,5% в 2024, 2% в 2025 годах от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств Государственного бюджета Украины.

Как указано в законопроекте, накопительный взнос составляет для плательщиков 1% в 2023 году, 1,5% в 2024 году, 2% в 2025 и последующие годы к базе начисления накопительного взноса, определенной в документе.

При этом, размер единого социального взноса (ЕСВ), который уплачивается работодателем, остается неизменным, накопительный взнос включается в состав единого социального взноса, говорится в законопроекте.

Указано, что по желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах в пределах 3% от размера средней заработной платы по видам экономической деятельности в среднем по экономике.

Такие же условия государственного софинансирования предлагаются также для участия в системе для ФЛП и самозанятых лиц, которая является добровольной.

Законопроектом предлагается установить, что средства накопительной системы являются собственностью участников системы в размере, накопленном на их индивидуальных накопительных пенсионных счетах, а в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам.

Учет участников накопительной пенсионной системы в негосударственных пенсионных фондах будут осуществлять авторизованные администраторы таких фондов. Управление активами негосударственный пенсионных фондов будет осуществляться авторизованными компаниями по управлению активами. Хранение пенсионных накоплений будет осуществляться авторизованными 4 банками-хранителями, допущенными к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации, предлагают инициаторы законопроекта.

Авторизацию компаний по управлению активами, хранителей, негосударственных пенсионных фондов, администраторов будет осуществлять государственный регулятор – Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Пенсионные накопления участников пенсионных фондов планируют сохранять от обесценивания и инфляционного влияния за счет их "инвестирования в преимущественно консервативные финансовые инструменты".

Законопроект предусматривает создание системы гарантирования пенсионных накоплений в обязательной системе пенсионного обеспечения. Это направлено на то, чтобы ее участники были уверены в сохранении собственных накоплений.

Дополнительной системой гарантий сохранения пенсионных накоплений в системе накопительного пенсионного обеспечения, как отмечается, должны стать "жесткие требования по допуску к работе в системе и контролю деятельности субъектов, обслуживающих средства участников этой системы, со стороны государственных регуляторов".

Проектом закона предложена комбинированная модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения, которая предусматривает аккумулирование вкладов в уполномоченном пенсионном фонде, созданном государством, на период до 31.12.2025.

Авторы отмечают, что предлагают децентрализованную модель функционирования накопительной пенсионной системы после прохождения периода ее становления (переходного периода) - с 01.01.2026 г. с возможностью для участников системы самостоятельно выбирать негосударственный пенсионный фонд, в котором они будут формировать свои пенсионные накопления.

Вместе с тем речь идет и о существовании среди негосударственных пенсионных фондов уполномоченного фонда, созданного и контролируемого государством. Это должно позволить участникам, не определившимся с выбором негосударственного пенсионного фонда, оставаться участником уполномоченного пенсионного фонда.

Дополнение

Правительство определило внедрение обязательного пенсионного накопления одним из приоритетов в 2023 году, ведь уже много лет у страны есть проблема с наполнением Пенсионного фонда, указывал Премьер Денис Шмигаль.

О введении накопительных пенсий говорят уже несколько лет. В 2020 году Минсоцполитики предлагало сбалансировать солидарную пенсионную систему накопительным уровнем, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно вносили взносы для своей пенсии.

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