Украинцы за границей смогут получить дубликаты свидетельств о рождении: куда обращаться

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинские консулы за границей смогут выдавать дубликаты свидетельств о рождении. Об этом сообщает Минреинтеграция, передает УНН.

Детали

Сообщается, что проблема помощи украинцам, которые из-за войны войны выехали за границу или были депортированы на территорию страны-агрессора и при этом потеряли документы, обсуждалась на заседании Координационного штаба по вопросам возвращения в Украину граждан из ТОТ и третьих стран, проведенного под председательством вице-премьера Украины Ирины Верещук.

Так, было принято решение инициировать изменения в Инструкцию о порядке регистрации актов гражданского состояния в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины, утвержденной совместным приказом Минюста и МИД от 23.05.2001 № 32/5/101. В частности, в части, касающейся ограничений предоставления дубликатов актов гражданского состояния.

Цитата

"Предполагается предоставить возможность консулам дипучреждений Украины за границей предоставлять дубликаты свидетельств о рождении гражданам Украины. Кроме того, принято решение совместно с Центром прав человека ZMINA проработать возможность расширить на период военного положения круг лиц-родственников ребенка, которые смогут получить дубликат свидетельства о рождении в Украине", - говорится в сообщении.

Дополнение

С 14 ноября вступает в силу постановление правительства по оформлению и выдаче удостоверения личности на возвращение домой.

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