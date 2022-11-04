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Українці за кордоном зможуть отримати дублікати свідоцтв про народження: куди звертатись

Українці за кордоном зможуть отримати дублікати свідоцтв про народження: куди звертатись

Київ • УНН

 • 483643 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українські консули за кордоном зможуть видавати дублікати свідоцтв про народження. Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що проблема щодо допомоги українцям, які через війну виїхали за кордон або були депортовані на територію країни-агресора й при цьому втратили документи обговорювалась на засіданні Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з ТОТ та третіх країн, проведеного під головуванням Віцепрем’єрки України Ірини Верещук.

Так, ухвалили рішення ініціювати зміни до Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженої спільним наказом Мін’юсту та МЗС від 23.05.2001 № 32/5/101. Зокрема, в частині, що стосується обмежень надання дублікатів актів цивільного стану.

Цитата

«Передбачається надати можливість консулам дипустанов України за кордоном надавати дублікати свідоцтв про народження громадянам України. Крім того, прийнято рішення спільно з Центром прав людини ZMINA опрацювати можливість розширити на період воєнного стану коло осіб-родичів дитини, які зможуть отримати дублікат свідоцтва про народження в Україні», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

З 14 листопада набирає чинності постанова уряду щодо оформлення та видачі посвідчення особи на повернення додому.

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