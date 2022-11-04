Українці за кордоном зможуть отримати дублікати свідоцтв про народження: куди звертатись

Деталі

Повідомляється, що проблема щодо допомоги українцям, які через війну виїхали за кордон або були депортовані на територію країни-агресора й при цьому втратили документи обговорювалась на засіданні Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з ТОТ та третіх країн, проведеного під головуванням Віцепрем’єрки України Ірини Верещук.

Так, ухвалили рішення ініціювати зміни до Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженої спільним наказом Мін’юсту та МЗС від 23.05.2001 № 32/5/101. Зокрема, в частині, що стосується обмежень надання дублікатів актів цивільного стану.

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«Передбачається надати можливість консулам дипустанов України за кордоном надавати дублікати свідоцтв про народження громадянам України. Крім того, прийнято рішення спільно з Центром прав людини ZMINA опрацювати можливість розширити на період воєнного стану коло осіб-родичів дитини, які зможуть отримати дублікат свідоцтва про народження в Україні», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

З 14 листопада набирає чинності постанова уряду щодо оформлення та видачі посвідчення особи на повернення додому.