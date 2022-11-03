Українцям без документів за кордоном оформлюватимуть посвідку на повернення: як це працюватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. З 14 листопада набирає чинності постанова уряду щодо оформлення та видачі посвідчення особи на повернення додому. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко під час брифінгу розповіла, за якою процедурою відповідні документи видаватимуться громадянам України, передає кореспондент УНН.
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“Цей експериментальний проект допоможе міграційній службі ідентифікувати та повернути на батьківщину наших громадян. Оформлення та видача посвідчень на повернення в Україну буде видаватися без присутності цих громадян. Зокрема, за зверненнями їхніх родичів, представників або за зверненням Мінреінтеграції”, – зазначила вона.
Деталі
Зокрема, постановою уряду від 21 жовтня 2022 року затверджено експериментальний проект "щодо оформлення та видачі на території України посвідчення особи на повернення в Україну". Науменко наголосила на важливості проекту, тому що за різними оцінками, понад 1 мільйона громадян України були насильно депортовані та переміщені з окупованих територій на територію російської федерації, де у них вилучили документи.
“Посвідчення оформлятиметься особам, інформація про яких міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі або в інформаційних системах Державної міграційної служби. Також видаватиметься дітям, незалежно від того, чи є ця інформація в Державній міграційній службі, або немає. Постанова набирає чинності з 14 листопада 2022 року. І ми вже в повному обсязі з нашими колегами з Мінреінтеграції, Міністерства закордонних справ та правозахисними організаціями готові до її реалізації”, – сказала вона.
Доповнення
Мінреінтеграції повідомило, що українці з окупованих територій, які втратили свої документи, зможуть повернутися з-за кордону за наявності свідоцтва про народження.