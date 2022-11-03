Українцям без документів за кордоном оформлюватимуть посвідку на повернення: як це працюватиме

Цитата

“Цей експериментальний проект допоможе міграційній службі ідентифікувати та повернути на батьківщину наших громадян. Оформлення та видача посвідчень на повернення в Україну буде видаватися без присутності цих громадян. Зокрема, за зверненнями їхніх родичів, представників або за зверненням Мінреінтеграції”, – зазначила вона.

Деталі

Зокрема, постановою уряду від 21 жовтня 2022 року затверджено експериментальний проект "щодо оформлення та видачі на території України посвідчення особи на повернення в Україну". Науменко наголосила на важливості проекту, тому що за різними оцінками, понад 1 мільйона громадян України були насильно депортовані та переміщені з окупованих територій на територію російської федерації, де у них вилучили документи.

“Посвідчення оформлятиметься особам, інформація про яких міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі або в інформаційних системах Державної міграційної служби. Також видаватиметься дітям, незалежно від того, чи є ця інформація в Державній міграційній службі, або немає. Постанова набирає чинності з 14 листопада 2022 року. І ми вже в повному обсязі з нашими колегами з Мінреінтеграції, Міністерства закордонних справ та правозахисними організаціями готові до її реалізації”, – сказала вона.

Доповнення

Мінреінтеграції повідомило, що українці з окупованих територій, які втратили свої документи, зможуть повернутися з-за кордону за наявності свідоцтва про народження.