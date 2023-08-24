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Украинцы в Канаде празднуют День Независимости Украины

Киев • УНН

 • 1743731 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В столице Канады Оттаве украинцы собрались на празднование 32-й годовщины Независимости Украины. Они развернули украинские флаги, а после торжеств состоялся забег. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBC News.

Детали

Более 100 человек собрались на Парламентском холме в среду вечером, исполняя национальный гимн Украины. Собрание организовали украинцы, проживающие в Канаде.

На Парламентском холме выступили несколько специальных гостей, в том числе Юлия Ковалив, посол Украины в Канаде.

Ковалив также присоединилась к развертыванию 30-метрового украинского флага в знак солидарности. «Украинский флаг, гордо развевающийся на разных континентах, развевающийся почти над каждым городом Канады. Синий цвет на нашем украинском флаге символизирует мирное голубое небо, (но) реальность в Украине такова, что российские ракеты... не создают свободного и безопасного неба в Украине», - сказала она.

После празднования многие люди приняли участие в 3,2-километровом забеге, символизирующем 32 года независимости страны.

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