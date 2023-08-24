Українці в Канаді святкують День Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У столиці Канади Оттаві українці зібрались на святкування 32-ї річниці незалежності України. Вони розгорнули українські прапори, а після урочистостей відбувся забіг. Про це пише УНН з посиланням на CBC News.
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Понад 100 людей зібрались на Парламентському пагорбі в середу ввечері, співаючи національний гімн України. Зібрання організували українці, які проживають в Канаді.
На Парламентському пагорбі виступили кілька спеціальних гостей, в тому числі Юлія Ковалів, посол України в Канаді.
Ковалів також приэдналася до розгортання 30-метрового українського прапора на знак солідарності. «Український прапор, який гордо майорить на різних континентах, який майорить майже над кожним містом Канади. Синій колір на нашому українському прапорі символізує мирне блакитне небо, (але) реальність в Україні така, що російські ракети... не створюють вільного і безпечного неба в Україні», - сказала вона.
Після урочистостей багато людей взяли участь у 3,2-кілометровому забігу, який символізував 32 роки незалежності країни.
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