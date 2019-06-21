Украинцы не пострадали во время массовых протестов в Грузии - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Граждане Украины не пострадали во время массовых протестов в Грузии, которые состоялись накануне. Об этом УНН сообщил заместитель начальника управления консульского обеспечения - начальник отдела защиты прав граждан и юридических лиц Украины за границей Александр Хомяк.
"По состоянию на утро информации о пострадавших граждан Украины не было, посольство пока отслеживает ситуацию", - сказал собеседник.
Как сообщал УНН, в четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента.
Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на Межпарламентской ассамблеи православия.
Тогда же посол Украины в Грузии покинул съезд межпарламентской ассамблеи в знак протеста.
Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержаны несколько десятков человек.
Комментируя это, в МИД сообщили, что Украина с пониманием и симпатией относится к позиции власти и гражданского общества Грузии по противодействию российской оккупации.