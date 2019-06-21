Українці не постраждали під час масових протестів у Грузії - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Громадяни України не постраждали під час масових протестів у Грузії, що відбулись напередодні. Про це УНН повідомив заступник начальника управління консульського забезпечення – начальник відділу захисту прав громадян та юридичних осіб України за кордоном Олександр Хом’як.
“Станом на ранок інформації щодо постраждалих громадян України не було, посольство наразі відстежує ситуацію”, — сказав співрозмовник.
Як повідомляв УНН, у четвер декілька тисяч демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС і голови парламенту.
Це сталось після того, як Депутат російської Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ’я.
Тоді ж посол України в Грузії покинув з’їзд міжпарламентської асамблеї в знак протесту.
Протестуючі зробили спробу штурму будівлі. Поліція розігнала мітинг, застосувавши сльозогінний газ, гумові кулі і водомети. Як повідомляють грузинські ЗМІ, затримано кілька десятків осіб.
Коментуючи це, в МЗС повідомили, що Україна з розумінням і симпатією ставиться до позиції влади та громадянського суспільства Грузії щодо протидії російській окупації.