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Українці не постраждали під час масових протестів у Грузії - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Громадяни України не постраждали під час масових протестів у Грузії, що відбулись напередодні. Про це УНН повідомив заступник начальника управління консульського забезпечення – начальник відділу захисту прав громадян та юридичних осіб України за кордоном Олександр Хом’як.

Українці не постраждали під час масових протестів у Грузії - МЗС

“Станом на ранок інформації щодо постраждалих громадян України не було, посольство наразі відстежує ситуацію”, — сказав співрозмовник.

Як повідомляв УНН, у четвер декілька тисяч демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС і голови парламенту.

Це сталось після того, як Депутат російської Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ’я.

Тоді ж посол України в Грузії покинув з’їзд міжпарламентської асамблеї в знак протесту. 

Протестуючі зробили спробу штурму будівлі. Поліція розігнала мітинг, застосувавши сльозогінний газ, гумові кулі і водомети. Як повідомляють грузинські ЗМІ, затримано кілька десятків осіб.

Коментуючи це, в МЗС повідомили, що Україна з розумінням і симпатією ставиться до позиції влади та громадянського суспільства Грузії щодо протидії російській окупації

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