Украинцы почти сутки не могут вылететь из Барселоны: стали известны причины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Из Барселоны уже почти сутки не могут вылететь украинцы. Их рейс был запланирован на 22.00 19 июня. В украинской авиакомпании SkyUp объяснили причины задержки, а также сообщили, когда граждане Украины смогут вылететь домой, передает УНН.
"Ориентировочное время вылета - 21 июня в два часа ночи. По техническим причинам самолет рейс задерживается. Возникла неисправность системы внутренней связи между кабиной пилотов и борт-проводников. Сейчас ждем деталь, которая поставляется в аэропорт Барселоны. Самолет будет отремонтирован и он вылетит", - сообщили в авиакомпании.
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В пресс-службе компании добавили, что пассажирам рейса были предоставлены вода, сэндвичи, а также трансфер и расселение в гостиницах.
Добавим, что сейчас в Барселоне около 170 пассажиров ожидают вылета. Рейс был запланирован на 22:00 19 июня.
Напомним, авиакомпании в Украине через полмесяца вернули право на перелеты.