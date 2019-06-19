Авіакомпанії в Україні через півмісяця повернули право на перельоти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Державіаслужба поновила сертифікат щодо права на перельоти авіакомпанії Yanair, який призупинили 7 червня. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook, передає УНН.
"Після усунення критичних зауважень комісія Державіаслужби схвалила рішення поновити сертифікат авіакомпанії Yanair", - вказав він.
Міністр додав, що напередодні, "з затримкою, відбувся регулярний рейс Київ-Батумі".
"Водночас, сподіваємося, що дана авіакомпанія, як і інші, зрозуміли - ми жартувати і нехтувати безпекою пасажирів та регламентами не будемо. Принагідно, нагадуємо, що Державіаслужба буде вживати відповідні заходи щодо тих авіакомпаній, які невчасно виконують польоти", - додав Омелян.
Нагадаємо, після перевірок авіакомпанію Yanair тимчасово позбавили права на перельоти через неналежний рівень безпеки з 7 червня.