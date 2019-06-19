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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Авіакомпанії в Україні через півмісяця повернули право на перельоти

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Державіаслужба поновила сертифікат щодо права на перельоти авіакомпанії Yanair, який призупинили 7 червня. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook, передає УНН.

Авіакомпанії в Україні через півмісяця повернули право на перельоти

"Після усунення критичних зауважень комісія Державіаслужби схвалила рішення поновити сертифікат авіакомпанії Yanair", - вказав він.

Міністр додав, що напередодні, "з затримкою, відбувся регулярний рейс Київ-Батумі".

"Водночас, сподіваємося, що дана авіакомпанія, як і інші, зрозуміли - ми жартувати і нехтувати безпекою пасажирів та регламентами не будемо. Принагідно, нагадуємо, що Державіаслужба буде вживати відповідні заходи щодо тих авіакомпаній, які невчасно виконують польоти", - додав Омелян.

Нагадаємо, після перевірок авіакомпанію Yanair тимчасово позбавили права на перельоти через неналежний рівень безпеки з 7 червня.

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