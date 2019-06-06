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В Україні одну з авіакомпаній позбавили права на перельоти

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. В Україні після перевірок авіакомпанію YANAIR (“ЯнЕйр”) тимчасово позбавили права на перельоти через неналежний рівень безпеки. Про це йдеться у повідомленні Державіаслужби, передає УНН.

Як повідомили у прес-службі, за результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії “ЯнЕйр” Державіаслужба виявила низку зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника, що можуть негативно вплинути на безпеку польотів.

“У зв’язку з чим постійно діюча комісія з питань сертифікації експлуатантів Державіаслужби прийняла рішення про призупинення сертифіката експлуатанта авіакомпанії YANAIR з 00:00 UTC (03:00 за київським часом) 07.06.2019”, — йдеться у повідомленні.

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Відповідно до процедури, сертифікат експлуатанта може бути відновлений після усунення компанією недоліків та на підставі висновків акта інспекційної перевірки, що свідчитиме про здатність авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки, зазначили в Державіаслужбі.

Нагадаємо, що у квітні 2019 року відбулась нарада щодо підготовки авіакомпаній, що здійснюють чартерні перевезення, до літнього сезону та недопущення масових затримок рейсів, спричинених технічним станом парку повітряних суден.

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