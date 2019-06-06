В Україні одну з авіакомпаній позбавили права на перельоти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. В Україні після перевірок авіакомпанію YANAIR (“ЯнЕйр”) тимчасово позбавили права на перельоти через неналежний рівень безпеки. Про це йдеться у повідомленні Державіаслужби, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, за результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії “ЯнЕйр” Державіаслужба виявила низку зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника, що можуть негативно вплинути на безпеку польотів.
“У зв’язку з чим постійно діюча комісія з питань сертифікації експлуатантів Державіаслужби прийняла рішення про призупинення сертифіката експлуатанта авіакомпанії YANAIR з 00:00 UTC (03:00 за київським часом) 07.06.2019”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В аеропорті "Львів" через негоду затримали рейси
Відповідно до процедури, сертифікат експлуатанта може бути відновлений після усунення компанією недоліків та на підставі висновків акта інспекційної перевірки, що свідчитиме про здатність авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки, зазначили в Державіаслужбі.
Нагадаємо, що у квітні 2019 року відбулась нарада щодо підготовки авіакомпаній, що здійснюють чартерні перевезення, до літнього сезону та недопущення масових затримок рейсів, спричинених технічним станом парку повітряних суден.