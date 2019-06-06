В Украине одну из авиакомпаний лишили права на перелеты

Как сообщили в пресс-службе, по результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "ЯнЭйр" Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.

"В связи с чем постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 07.06.2019", - говорится в сообщении.

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Согласно процедуре, сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, что будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности, отметили в Госавиаслужбы.

Напомним, что в апреле 2019 года состоялось совещание по подготовке авиакомпаний, осуществляющих чартерные перевозки, к летнему сезону и недопущения массовых задержек рейсов, вызванных техническим состоянием парка воздушных судов.