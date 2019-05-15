В аеропорті "Львів" через негоду затримали рейси
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 травня. УНН. У міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького затримались рейси авіакомпаній Ryanair та Skyup. Про це повідомили у прес-службі аеропорту "Львів", передає УНН.
Повідомляється, що два рейси авіакомпанії Ryanair затрималися у Львові через туман, тому RYR3122 прилетів до Львова сьогодні, 15 травня, об 11:40 (замість 08:25), а RYR3123 мав вилетіти зі Львова сьогодні о 12:05 (замість 08:50).
Ще два рейси авіакомпанії Skyup затрималися через технічні причини, тому SQP7132 прилетить до Львова сьогодні о 22:20 (замість 09:30 14.05.19), а SQP7131 вилетить зі Львова сьогодні о 23:20 (замість 10:30 14.05.19).
Нагадаємо, у Росії відтермінували два рейси SSJ.