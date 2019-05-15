В аэропорту "Львов" из-за непогоды задержали рейсы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 мая. УНН. В международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого задержались рейсы авиакомпаний Ryanair и Skyup. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Львов", передает УНН.
Сообщается, что два рейса авиакомпании Ryanair задержались во Львове из-за тумана, поэтому RYR3122 прилетел во Львов сегодня, 15 мая, в 11:40 (вместо 8:25), а RYR3123 должен был вылететь из Львова сегодня в 12:05 (вместо 8:50).
Еще два рейса авиакомпании Skyup задержались по техническим причинам, поэтому SQP7132 прилетит во Львов сегодня в 22:20 (вместо 9:30 14.05.19), а SQP7131 вылетит из Львова сегодня в 23:20 (вместо 10:30 14.05.19).
Напомним, в России отложили два рейса SSJ.