У Росії відтермінували два рейси SSJ

Виліт авіарейсу з Новосибірська в Ростов-на-Дону авіакомпанії "Азимут", який повинен виконуватися на літаку Superjet 100, був затриманий на вісім годин. Рейс перенесений на вечірній час за рішенням авіакомпанії, повідомили у прес-службі новосибірського аеропорту "Толмачево".

"За рішенням авіакомпанії рейс перенесений. Виліт рейсу перенесено на 17:00 (13:00 за Києвом)", - повідомили в прес-службі, не уточнивши причин перенесення.

Авіарейс А4 220 на повітряному судні Superjet 100, за даними інформаційного табло аеропорту, повинен був вилетіти о 8:45 (4:45 за Києвом).

Окрім того, рейс з Краснодара до Челябінська тієї ж авіакомпанії "Азимут", в авіапарку якої літаки Sukhoi Superjet, був затриманий минулої ночі з технічних причин, повідомили в понеділок в прес-службі авіакомпанії.

"На рейсі Краснодар - Челябінськ була заміна борту з технічних причин, затримка склала півтори години. Рейс вже виконано в прямому і зворотному напрямку", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, лайнер SSJ-100 російської авіакомпанії "Аерофлоту", що летів у російську Самару, повернувся в Москву у ніч на 13 травня.

Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво у російській столиці Москві. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.

У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.