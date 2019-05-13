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Лайнер SSJ-100 "Аерофлоту", що летів в Самару, повернувся в Москву

Київ • УНН

 • 9248 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Літак авіакомпанії “Аерофлот”, який вилетів з Москви в Самару в ніч на 13 травня, подолав частину шляху, але в районі Володимира розвернувся і повернувся в аеропорт вильоту, інформує УНН.

Дані сайту Flightradar свідчать, що літак, який вилетів о 01:59 (московський час збігається з київським) рейсом SU 1206 за маршрутом Москва — Самара, долетів приблизно до Володимира, після чого розвернувся і відправився назад в Шереметьєво.

Згідно з даними сайту, рейс виконувався на літаку Sukhoi Superjet 100. Лайнер мав прибути в аеропорт Самари в 04:30 за місцевим часом (03:30 за київським). За даними Flightradar на 3:30, літак знаходиться в Шереметьєво.

Що могло бути причиною розвороту лайнера, поки не відомо.

Варто нагадати, що розташування тіл багатьох пасажирів, які загинули під час катастрофи Sukhoi Superjet 100 в Шереметьєво, свідчить про те, що вони не встигли розстебнути ремені безпеки. Про це заявило джерело російського агентства ТАСС в правоохоронних органах.

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