Лайнер SSJ-100 "Аэрофлота", летевший в Самару, вернулся в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Самолет авиакомпании “Аэрофлот”, вылетевший из Москвы в Самару в ночь на 13 мая, преодолел часть пути, но в районе Владимира развернулся и вернулся в аэропорт вылета, сообщает УНН.
Данные сайта Flightradar свидетельствуют, что самолет, вылетевший в 01:59 (московское время совпадает с киевским) рейсом SU 1206 по маршруту Москва — Самара, долетел примерно до Владимира, после чего развернулся и отправился обратно в Шереметьево.
Согласно данным сайта, рейс выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100. Лайнер должен был прибыть в аэропорт Самары в 04:30 по местному времени (03:30 по киевскому). По данным Flightradar на 03:30, самолет находится в Шереметьево.
Что могло быть причиной разворота лайнера, пока не известно.
Стоит напомнить, что расположение тел многих пассажиров, погибших при крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, свидетельствует о том, что они не успели расстегнуть ремни безопасности. Об этом заявил источник российского агентства ТАСС в правоохранительных органах.