Авіакатастрофа у Шереметьєво: багато із загиблих пасажирів не встигли навіть розстебнути ремені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Розташування тіл багатьох пасажирів, які загинули під час катастрофи Sukhoi Superjet 100 в Шереметьєво, свідчить про те, що вони не встигли розстебнути ремені безпеки. Про це заявило джерело ТАСС в правоохоронних органах, передає УНН з посиланням на матеріал російського агентства.
“Вони не встигли навіть розстебнути ремені, загинули від отруєння продуктами горіння в своїх кріслах. Хтось, можливо, втратив свідомість при ударах літака об злітно-посадкову смугу. Причини смерті всіх загиблих зараз встановлюються”, — сказало джерело. Воно додало, що пасажири, яким вдалося врятуватися, ще до зупинки літака перейшли в передню частину лайнера.
За словами співрозмовника ТАСС, інформація про те, що пасажири, які забирали ручну поклажу, завадили евакуації з палаючого літака, не підтвердилася. “Ця інформація перевірялася. Підтверджень не знайшла”, — сказало джерело.
Нагадуємо, у Росії назвали основною версією катастрофи в Шереметьєво помилки пілотів.