Авіакатастрофа у Шереметьєво: багато із загиблих пасажирів не встигли навіть розстебнути ремені

КИЇВ. 11 травня. УНН. Розташування тіл багатьох пасажирів, які загинули під час катастрофи Sukhoi Superjet 100 в Шереметьєво, свідчить про те, що вони не встигли розстебнути ремені безпеки. Про це заявило джерело ТАСС в правоохоронних органах, передає УНН з посиланням на матеріал російського агентства.