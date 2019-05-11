Авиакатастрофа в Шереметьево: многие из погибших пассажиров не успели даже расстегнуть ремни
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Положение тел многих пассажиров, погибших при катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, свидетельствует о том, что они не успели расстегнуть ремни безопасности. Об этом заявил источник ТАСС в правоохранительных органах, передает УНН со ссылкой на материал российского агентства.
“Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются”, — сказал источник. Он добавил, что пассажиры, которым удалось спастись, еще до остановки самолета перешли в переднюю часть лайнера.
По словам собеседника ТАСС, информация о том, что пассажиры, забиравшие ручную кладь, помешали эвакуации из горящего самолета, не подтвердилась. “Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла”, — сказал источник.
Напоминаем, в России назвали основной версией катастрофы в Шереметьево ошибки пилотов.