У Росії назвали основною версією катастрофи в Шереметьєво помилки пілотів

Як повідомляє видання, за підсумками термінового засідання, очолюваного головою слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, керівником розслідування був призначений перший заступник начальника головного управління з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Микола Ущаповський. Як наголошується, він має досвід розслідування кримінальних справ, пов'язаних з авіацією. Зокрема, з терактом на літаках, що вилетіли в 2004 році з Москви в Сочі і Волгоград, а так само з підривом терористами поїзда "Невський експрес" в 2009 році в Тверській області, замахом на главу РАО ЄЕС Анатолія Чубайса і масовими вбивствами, скоєними бандою "амазонок" в Ростовській області.

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Раніше СК РФ назвало різні версії того, що сталося в Шереметьєво.

"Підозри на адресу пілотів, які з отруєнням чадним газом опинилися в лікарнях, пов'язані з їх діями при посадці повітряного судна", - пише видання.

Так, борт SU-1492 "Аерофлоту" вилетів з Шереметьєво в Мурманськ о 18:02, а вже через 14 хвилин польоту його командир Денис Євдокимов вийшов на зв'язок з диспетчером з резервного каналу зв'язку. Пілот повідомив, що в його SSJ 100 влучила блискавка, і пробив фюзеляж електростатичний розряд привів до відмови основного каналу радіозв'язку та автоматики керування літаком. У зв'язку з цим льотчик вирішив повернутися на аеродром вильоту.

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Літак зробив кілька розворотів в повітрі, а приблизно через десять хвилин почав заходити на посадку на вільну смугу. Захід, на думку близьких до розслідування аварії джерел "Коммерсанта", виявився складним, адже через відмову автоматики відбувався в ручному режимі.

Крім того, через не витрачене паливо, взяте з розрахунком приблизно на двогодинний політ до Мурманська, Superjet сідав з максимальною масою, що створює додаткові труднощі для приземлення. Нарешті, проблеми екіпажу створило відсутність повноцінного радіозв'язку з диспетчером - резервний канал постійно переривався.

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Літак проте благополучно вийшов на глісаду і знизився по ній до злітно-посадкової смуги зі значним - понад 1 км перельотом і перевищенням шляхової швидкості на 30 км/ч. Навіть в таких умовах посадка, на думку експертів, була цілком безпечною. Однак в результаті ще однієї можливої помилки льотчиків, які перевищили не лише шляхову, але і вертикальну швидкість зниження машини, дотик колесами літака бетонки виявилося занадто жорстким. Спрацювали стійки шасі виштовхнули машину вгору, і літак здійснив так званий відскік (bounce landing) від смуги, пише видання.

Справитися з першим стрибком льотчики теж не змогли, а своїми діями лише спровокували нові відскоки. Уже після другого такого "стрибка" стійки шасі продавили паливні баки літака, газ з них виплеснувся на гарячі двигуни і запалав. Коли SSJ нарешті зупинився, вся його задня частина була охоплена полум'ям.

Так, про причини трагедії можна буде говорити після аналізу інформації з параметричного і мовного самописців згорілого літака, проте вже сьогодні експерти сходяться на думці, що катастрофа, швидше за все, сталася через помилки екіпажу, пише видання.



Першою з них було саме рішення летіти через грозовий фронт. Потім, потрапивши в складну, але далеко не катастрофічну ситуацію з відключенням автоматики, льотчики, на думку авіаекспертів, поквапилися приземлитися замість того, щоб протриматися кілька годин в повітрі і випалити зайвий газ. Нарешті, вже в процесі приземлення члени екіпажу SSJ, як вважають експерти, продемонстрували вкрай слабку пілотажну підготовку, не зумівши спочатку правильно зайти на посадку в ручному режимі, а потім ще і ускладнивши ситуацію з відскоками, пише "Комерсант".

"Крім дій самих пілотів СК РФ активно вивчає роботу наземних служб Шереметьєво", - повідомляє видання.

Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.



У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Раніше Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.