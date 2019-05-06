Дістали тіла всіх жертв авіакатастрофи в Шереметьєво
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Всі тіла жертв, загиблих в результаті авіакатастрофи SSJ 100 в Шереметьєво, були вилучені. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника СК РФ Світлану Петренко, передає УНН.
"З згорілого салону літака вилучені тіла 41 людини. Для встановлення осіб загиблих призначені генетичні експертизи", - сказала Петренко.
Нагадаємо, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.
У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинув 41 чоловік.
Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.
Як повідомляв УНН, в МЗС заявили про постраждалу українку в авіакатастрофі в Шереметьєво.