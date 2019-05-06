Извлечены тела всех жертв авиакатастрофы в Шереметьево
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Все тела жертв, погибших в результате авиакатастрофы SSJ 100 в Шереметьево, были извлечены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, передает УНН.
“Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41 человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы”, — сказала Петренко.
Напомним, самолет SSJ-100 авиакомпании “Аэрофлот” 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В “Аэрофлоте” заявили о вспышке двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.
Как сообщал УНН, в МИД заявили о пострадавшей украинке в авиакатастрофе в Шереметьево.