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В России назвали основной версией катастрофы в Шереметьево ошибки пилотов

В России назвали основной версией катастрофы в Шереметьево ошибки пилотов

Киев  •  УНН

 • 12253 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Российское издание “Коммерсант”, ссылаясь на собственные источники, во вторник сообщил, что в уголовном деле о катастрофе самолета SSJ 100 “Аэрофлота”, жертвами которой стал 41 человек, доминирующей является версия о действиях пилотов, передает УНН.

Как сообщает издание, по итогам срочного заседания, возглавляемого председателем следственного комитета России Александра Бастрыкина, руководителем расследования был назначен первый замначальника главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Николай Ущаповский. Как отмечается, он имеет опыт расследования уголовных дел, связанных с авиацией. В частности, с терактом на самолетах, вылетевших в 2004 году из Москвы в Сочи и Волгоград, а так же с подрывом террористами поезда “Невский экспресс” в 2009 году в Тверской области, покушением на главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса и массовыми убийствами, совершенными бандой “амазонок” в Ростовской области.

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Ранее СК РФ назвало различные версии происшедшего в Шереметьево.

“Подозрения в адрес пилотов, которые с отравлением угарным газом оказались в больницах, связаны с их действиями при посадке воздушного судна”, — пишет издание.

Так, борт SU-1492 “Аэрофлота” вылетел из Шереметьево в Мурманск в 18:02, а уже через 14 минут полета его командир Денис Евдокимов вышел на связь с диспетчером по резервному каналу связи. Пилот сообщил, что в его SSJ 100 попала молния, и пробивший фюзеляж электростатический разряд привел к отказу основного канала радиосвязи и автоматики управления самолетом. В связи с этим летчик решил вернуться на аэродром вылета.

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Самолет сделал несколько разворотов в воздухе, а примерно через десять минут начал заходить на посадку на свободную полосу. Заход, по мнению близких к расследованию аварии источников “Коммерсанта”, оказался сложным, ведь из-за отказавшей автоматики совершался в ручном режиме.

Кроме того, из-за неизрасходованного топлива, взятого с расчетом примерно двухчасового полета до Мурманска, Superjet садился с максимальной массой, создающей дополнительные трудности для приземления. Наконец, проблемы экипажу создало отсутствие полноценной радиосвязи с диспетчером — резервный канал постоянно прерывался.

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Самолет тем не менее благополучно вышел на глиссаду и снизился по ней к взлетно-посадочной полосе со значительным — более 1 км перелетом и превышением путевой скорости на 30 км/ч. Даже в таких условиях посадка, по мнению экспертов, была вполне безопасной. Однако в результате еще одной возможной ошибки летчиков, превысивших не только путевую, но и вертикальную скорость снижения машины, касание колесами самолета бетонки оказалось слишком жестким. Сработавшие стойки шасси вытолкнули машину вверх, и самолет совершил так называемый отскок (bounce landing) от полосы, пишет издание.

Справиться с первым скачком летчики тоже не смогли, а своими действиями лишь спровоцировали новые отскоки. Уже после второго такого “прыжка” стойки шасси продавили топливные баки самолета, керосин из них выплеснулся на горячие двигатели и воспламенился. Когда SSJ наконец остановился, вся его задняя часть была охвачена пламенем.

Так, о причинах трагедии можно будет говорить после анализа сохранившейся информации с параметрического и речевого самописцев сгоревшего самолета, однако уже сегодня эксперты сходятся во мнении, что катастрофа, скорее всего, произошла из-за ошибок экипажа, пишет издание.

Первой из них было само решение лететь через грозовой фронт. Затем, попав в сложную, но далеко не катастрофическую ситуацию с отключением автоматики, летчики, по мнению авиаэкспертов, поторопились приземлиться вместо того, чтобы продержаться несколько часов в воздухе и выжечь лишний керосин. Наконец, уже в процессе приземления члены экипажа SSJ, как полагают эксперты, продемонстрировали крайне слабую пилотажную подготовку, не сумев сначала правильно зайти на посадку в ручном режиме, а затем еще и усугубив ситуацию с начавшимися отскоками, пишет “Коммерсант”.

“Помимо действий самих пилотов СК РФ активно изучает работу наземных служб Шереметьево”, — сообщает издание.

Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании “Аэрофлот” 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В “Аэрофлоте” заявили о вспышке двигателя после посадки.

В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Ранее Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.

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