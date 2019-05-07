"Черный ящик" сгоревшего в Шереметьево самолета получил серьезные повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Рабочая группа по расследованию продолжает работу на месте крушения лайнера SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, которая случилась в воскресенье. Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК), добавляя, что на базе его Научно-технического центра специалисты приступили к исследованию бортовых регистраторов, передает УНН.
"Параметрический регистратор получил интенсивное температурное воздействие и серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
Добавляется, что специалисты Научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных. "Вся полетная информация скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа".
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Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.