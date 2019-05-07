"Черный ящик" сгоревшего в Шереметьево самолета получил серьезные повреждения

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 58029 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100403 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102433 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125722 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112351 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138269 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144735 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130191 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130240 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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"Черный ящик" сгоревшего в Шереметьево самолета получил серьезные повреждения

"Черный ящик" сгоревшего в Шереметьево самолета получил серьезные повреждения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Рабочая группа по расследованию продолжает работу на месте крушения лайнера SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, которая случилась в воскресенье. Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК), добавляя, что на базе его Научно-технического центра специалисты приступили к исследованию бортовых регистраторов, передает УНН.

"Параметрический регистратор получил интенсивное температурное воздействие и серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Добавляется, что специалисты Научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных. "Вся полетная информация скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа".

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Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки.

В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.

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