Аеропорт Шереметьєво після авіакатастрофи перейшов у штатний режим роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Аеропорт Шереметьєво, де в неділю відбулася катастрофа літака SSJ-100, увійшов в штатний режим роботи. Увійти в графік виконання рейсів планується протягом доби. Про це повідомили журналістам у понеділок в прес-службі аеропорту, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Аеропорт Шереметьєво перейшов в штатний режим роботи з двома злітно-посадочними смугами. Планується, що протягом майбутньої доби аеропорт увійде в графік виконання рейсів згідно центрального розкладу", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що слідча бригада СК РФ і представники Міждержавного авіаційного комітету завершили роботу на аеродромі і згорілий лайнер переміщений на віддалену стоянку.
"Авіакомпанії за допомогою sms-повідомлень та телефонних дзвінків мінімум за п'ять годин інформують пасажирів скасованих або відкладених рейсів про відповідні зміни в статусі", - додали в прес-службі.
Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.
У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.