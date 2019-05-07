Аэропорт Шереметьево после авиакатастрофы перешел в штатный режим работы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Аэропорт Шереметьево, где в воскресенье произошла катастрофа самолета SSJ-100, вошел в штатный режим работы. Войти в график выполнения рейсов аэропорт планирует в течение суток. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе аэропорта, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы с двумя взлетно-посадочными полосами. Планируется, что в течение будущей суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов по центральному расписанию”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что следственная бригада СК РФ и представители Межгосударственного авиационного комитета завершили работу на аэродроме и сгоревший лайнер перемещен на отдаленную стоянку.
“Авиакомпании с помощью sms-сообщений и телефонных звонков минимум за 5 часов информируют пассажиров отмененных или отложенных рейсов о соответствующих изменениях в статусе”, — добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании “Аэрофлот” 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В “Аэрофлоте” заявили о вспышке двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.