"Чорна скринька" згорілого в Шереметьєво літака зазнала серйозних пошкоджень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Робоча група з розслідування продовжує роботу на місці катастрофи лайнера SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво, яка трапилась у неділю. Про це повідомляє Міждержавний авіаційний комітет (МАК), додаючи, що на базі його Науково-технічного центру фахівці приступили до дослідження бортових реєстраторів, передає УНН.
“Параметричний реєстратор зазнав інтенсивного температурного впливу і серйозних пошкоджень. Звуковий реєстратор перебуває в задовільному стані", - йдеться в повідомленні.
Додається, що спеціалісти Науково-технічного центру МАК провели роботу з огляду, демонтажу та підготовки носіїв інформації до копіювання даних. "Вся польотна інформація скопійована, підготовлена для розшифровки і аналізу".
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Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.
У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.