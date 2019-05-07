"Чорна скринька" згорілого в Шереметьєво літака зазнала серйозних пошкоджень

КИЇВ. 7 травня. УНН. Робоча група з розслідування продовжує роботу на місці катастрофи лайнера SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво, яка трапилась у неділю. Про це повідомляє Міждержавний авіаційний комітет (МАК), додаючи, що на базі його Науково-технічного центру фахівці приступили до дослідження бортових реєстраторів, передає УНН.