В России отложили два рейса SSJ

КИЕВ. 13 мая. УНН. В России еще два рейса на самолетах Sukhoi Superjet - из Новосибирска в Ростов-на-Дону и из Краснодара в Челябинск - отложили на более позднее время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.