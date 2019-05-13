В России отложили два рейса SSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В России еще два рейса на самолетах Sukhoi Superjet - из Новосибирска в Ростов-на-Дону и из Краснодара в Челябинск - отложили на более позднее время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
Вылет авиарейса из Новосибирска в Ростов-на-Дону авиакомпании "Азимут", который должен выполняться на самолете Superjet 100, был задержан на 8 часов. Рейс перенесен на вечернее время по решению авиакомпании, сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта "Толмачево".
"По решению авиакомпании рейс перенесен. Вылет рейса перенесен на 17:00 (13:00 по Киеву)", - сообщили в пресс-службе, не уточнив причин переноса.
Авиарейс А4 220 на воздушном судне Superjet 100, по данным информационного табло аэропорта, должен был вылететь в 8:45 (4:45 по Киеву).
Кроме того, рейс из Краснодара в Челябинск той же авиакомпании "Азимут", в авиапарке которой самолеты Sukhoi Superjet, был задержан минувшей ночью по техническим причинам, сообщили в понедельник в пресс-службе авиакомпании.
"На рейсе Краснодар - Челябинск замена борта по техническим причинам, задержка составила полтора часа. Рейс уже выполнен в прямом и обратном направлении", - сказал собеседник агентства.
Напомним, лайнер SSJ-100 российской авиакомпании "Аэрофлота", летевший в российскую Самару, вернулся в Москву в ночь на 13 мая.
Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево в российской столице Москве. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.