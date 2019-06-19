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Авиакомпании в Украине через полмесяца вернули право на перелеты

Киев • УНН

 • 10584 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Госавиаслужба возобновила сертификат относительно права на перелеты авиакомпании Yanair, который приостановили 7 июня. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook, передает УНН.

Авиакомпании в Украине через полмесяца вернули право на перелеты

"После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение возобновить сертификат авиакомпании Yanair", - отметил он.

Министр добавил, что накануне, "с задержкой, состоялся регулярный рейс Киев-Батуми".

"Вместе с тем, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли - мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем. Попутно, напоминаем, что Госавиаслужба будет принимать соответствующие меры в отношении тех авиакомпаний, которые невовремя выполняют полеты", - добавил Емельян.

Напомним, после проверок авиакомпанию Yanair временно лишили права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности с 7 июня.

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