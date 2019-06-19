Авиакомпании в Украине через полмесяца вернули право на перелеты
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Госавиаслужба возобновила сертификат относительно права на перелеты авиакомпании Yanair, который приостановили 7 июня. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook, передает УНН.
"После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение возобновить сертификат авиакомпании Yanair", - отметил он.
Министр добавил, что накануне, "с задержкой, состоялся регулярный рейс Киев-Батуми".
"Вместе с тем, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли - мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем. Попутно, напоминаем, что Госавиаслужба будет принимать соответствующие меры в отношении тех авиакомпаний, которые невовремя выполняют полеты", - добавил Емельян.
Напомним, после проверок авиакомпанию Yanair временно лишили права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности с 7 июня.