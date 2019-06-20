Українці майже добу не можуть вилетіти із Барселони: стали відомі причини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. З Барселони уже майже добу не можуть вилетіти українці. Їх рейс був запланований на 22.00 19 червня. В українській авіакомпанії SkyUp пояснили причини затримки, а також повідомили, коли громадяни України зможуть вилетіти додому, передає УНН.
"Орієнтовний час вильоту - 21 червня о другій ночі. З технічних причин літак рейс затримується. Виникла несправність системи внутрішнього зв'язку між кабіною пілотів та борт-провідників. Зараз чекаємо деталь, яка поставляється в аеропорт Барселони. Літак буде відремонтовано і він вилетить", - повідомили в авіакомпанії.
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У прес-службі компанії додали, що пасажирам рейсу були надані вода, сендвічі, а також трансфер і розселення в готелях.
Додамо, що наразі у Барселоні близько 170 пассажирів чекають на виліт. Рейс був запланований на 22:00 19 червня.
Нагадаємо, авіакомпанії в Україні через півмісяця повернули право на перельоти.